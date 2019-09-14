مجلس مشايخ ترهونة : استشهاد المقري والكاني لن يزيدنا إلا ترابطاً وعزيمة

نعى مجلس مشايخ ترهونة آمر اللواء التاسع بترهونة العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني باللواء النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم الكاني، إثر استشهادهم بعد قصف الطيران التركي المسير عليهم .

وأضاف المجلس إن هؤلاء الرجال تقدموا الصفوف من أجل عودة سيادة الوطن فنالوا الشهادة عند الله.

وطالب المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء البيضاء أبناء ترهونة المرابطين في محاور القتال الصمود الصمود والثبات، لأن الوطن في حاجة إليهم ، وإلى مواقف شهدائهم البطولية.

وتابع إن استشهاد هؤلاء الرجال لن يزيدنا إلا ترابطاً وعزيمة صلبة من أجل تحقيق النصر على معسكر الشر والفساد في ليبيا.

وسيظل موقفنا ثابت في دعم القوات المسلحة الليبية ومساندتها.

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