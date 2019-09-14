شندب: ترهونة تلقت ضربة موجعة هذه أهدافها

أكد الإعلامي اللبناني علي شندب أن مدينة ترهونة حاضنة الجيش تلقت ضربة موجعة تهدف لضعضعة صفوف الجيش الليبي.

وقال شندب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ضربة موجعة تلقتها مدينة ترهونة حاضنة الجيش الليبي تاريخيا ورأس حربة عملياته لتحرير طرابلس من ميليشيات فبراير إثر مقتل اللواء عبدالوهاب مقري آمر اللواء التاسع ومرافقيه بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية في محاور طرابلس”.

وأضاف شندب “ضربة موجعة الهدف منها محاولة ضعضعة جبهة ترهونة وصفوف الجيش الليبي الذي يبدو ان قيادته تدفع ثمن سقطتها في غريان التي أعقبها اغتيال خالد ابوعميد ورفاقه لتصل اليوم إلى اغتيال اللواء المقري والذي يبدو أن مسيرات تركيا عثرت على ثغرات الحاسي الأمنية التي سمحت لها بالتسلل واصطياد الرؤوس الثمينة” مردفا “لكن لترهونة تاريخ لطالما سقي بالدماء الذكية في مواجهة الاستعمار الايطالي الذي تسلم ليبيا من الاحتلال التركي الذين يبيتان بحقد دفين ثأرا مزمنا لهما مع ترهونة الجهاد”.

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