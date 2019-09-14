غرفة التجارة توقع اتفاقية لتعزيز التحكيم التجاري

وقّع مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة بنغازي اتفاقية ومذكرة تعاون مع الأكاديمية للوساطة والتحكيم في مصر، في إطار تعزيز التعاون العربي في المجال التجاري.

وجرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر المهني الثالث للتحكيم المقام في جمهورية مصر هذه الأيام بعنوان “منظومة تحكيم عربية موحدة”.

ومن المنتظر أن تشارك الغرفة التجارية في بنغازي بمعرض “جيتكس لنجوم المستقبل” في الفترة من السادس حتى العاشر من شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي والتي ستقوم بدورها بتسليط الضوء على الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية