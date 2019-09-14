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غرفة التجارة توقع اتفاقية لتعزيز التحكيم التجاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة بنغازي اتفاقية ومذكرة تعاون مع الأكاديمية للوساطة والتحكيم في مصر، في إطار تعزيز التعاون العربي في المجال التجاري.

وجرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر المهني الثالث للتحكيم المقام في جمهورية مصر هذه الأيام بعنوان “منظومة تحكيم عربية موحدة”.

ومن المنتظر أن تشارك الغرفة التجارية في بنغازي بمعرض “جيتكس لنجوم المستقبل” في الفترة من السادس حتى العاشر من شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي والتي ستقوم بدورها بتسليط الضوء على الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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