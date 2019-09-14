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مناورة مشتركة بين كشافة صرمان والهلال الأحمر الزاوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار خدمة وتنمية المجتمع نظمت الفرقة الأولى أشبال بفوج كشاف صرمان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية وشعبة الهلال الأحمر صرمان مناورة في مجال الإسعافات الأولية وخدمات الإنقاذ والطوارئ.

وأقيمت المناورة بمتنزه صبراتة الوطني واستمرت لمدة يوم واحد وهي عبارة عن تطبيق عملي شارك فيه 30 شبلا.

وتمت فيه التوعية بالإسعافات الأولية والإنقاذ وإسعاف الجرحى في الحروب والحوادث وغيرها من الكوارث الطبيعية وكيفية تعامل الكشاف مع إطفاء الحريق والإسعافات أثناء حدوث طارئ بالمخيم.

ويبذل كل من جمعية الهلال الأحمر والكشافة مجهودات كبيرة في تنمية المجتمع وتثقيفه وتعليمه أساليب الحياة والاستفادة من الخبرات والرفع من كفاءة الشباب، وتسخيرها لما ينفع البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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