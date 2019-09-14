مناورة مشتركة بين كشافة صرمان والهلال الأحمر الزاوية

في إطار خدمة وتنمية المجتمع نظمت الفرقة الأولى أشبال بفوج كشاف صرمان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية وشعبة الهلال الأحمر صرمان مناورة في مجال الإسعافات الأولية وخدمات الإنقاذ والطوارئ.

وأقيمت المناورة بمتنزه صبراتة الوطني واستمرت لمدة يوم واحد وهي عبارة عن تطبيق عملي شارك فيه 30 شبلا.

وتمت فيه التوعية بالإسعافات الأولية والإنقاذ وإسعاف الجرحى في الحروب والحوادث وغيرها من الكوارث الطبيعية وكيفية تعامل الكشاف مع إطفاء الحريق والإسعافات أثناء حدوث طارئ بالمخيم.

ويبذل كل من جمعية الهلال الأحمر والكشافة مجهودات كبيرة في تنمية المجتمع وتثقيفه وتعليمه أساليب الحياة والاستفادة من الخبرات والرفع من كفاءة الشباب، وتسخيرها لما ينفع البلاد.

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