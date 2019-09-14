امغيب: لا تجزعي يا ترهونة

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مقتل قيادات من اللواء التاسع ترهونة يزيد الإصرار على مواصل الحرب ضد الطامعين في ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “في معارك تحرير بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب الغربي من الإرهابيين والعصابات المسلحة وأيضاً في معارك الدفاع عن الكفرة من المرتزقة والغزو الخارجي فقدنا كوكبة من الشهداء الأبرار لم يزيدنا فقدهم إلا إصرار على مواصلة النضال والسير على نفس الطريق في حربنا المقدسة ضد كل الطامعين في ذرة تراب واحدة من أرضنا الطاهرة” مضيفا “لا تجزعي يا ترهونة”.

وقتل أمس الجمعة آمر اللواء التاسع ترهونة، العقيد عبد الوهاب المقري والقائد الميداني في اللواء النقيب محسن الكاني، وأخيه الجندي، عبدالعظيم الكاني.

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