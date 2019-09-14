إضرام النار بفعل فاعل بمكتب التشغيل والصيانة السريعة في دريانة

دريانة 14 سبتمبر 2019 (وال) – استنكرت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية المؤقتة بأشد العبارات من قام به بعض من ضعاف النفوس بإضرام النار في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بمكتب خدمات التشغيل والصيانة السريعة بمنطقة دريانة شرق بنغازي .

واستهجنت الشركة – في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك – بأشد العبارات هذا العمل المشين والذي من شأنه أن يعرقل العمل في هذا المنطقة.

والشركة أوضحت أن هذا الحريق أسفر عن حرق المكتب بالكامل وإتلاف جميع محتوياته من أثاث وغيره، دون وقوع حسائر بشرية، لافتة إلى أن وحدة إطفاء سيدي علي تنادت على الفور وقامت بإخماد الحريق .

وقام مدير مكتب التشغيل والصيانة السريعة دريانة بجميع الإجراءات القانونية حيال هذا العمل، وفتح محضر بمركز شرطة المنطقة والتواصل مع مديرية أمن توكرة وإدارة الشرطة الكهربائية لاتخاذ ما يلزم للقبض على الجاني . (وال – دريانة)

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