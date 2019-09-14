ندوة في بنغازي حول التدريب المهني والتخصصي

انطلقت بمركز بنغازي الطبي اليوم السبت فعاليات ندوة علمية تحت عنوان (المهن الطبية بين الواقع والطموح ) بالتعاون بين وزارتي الصحة والعمل بالحكومة المؤقتة وبرعاية الاكاديمية العربية الأفريقية للدراسات.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي قام بتوضيح دور الوزارة من خلال ادارة تنمية الموارد البشرية في تحديد الاحتياجات التدريبية ورسم ملامح الخطط التدريبية وفقا للاحتياجات فضلا عن تأكيده على أن كافة مكاتب الموارد البشرية بالمرافق الصحية تقوم بتنفيذ استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى التطوير المهني والرفع من الكفاءات ومعدلات الأداء بغرض تحسين الخدمة وتوطين العلاج بالداخل.

وقال رئيس الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات عادل الديب “إن التدريب المهني أو التدريب التخصصي هو مكمل للتعليم الطبي” معتبرا أن “ما هو موجود الآن في ليبيا من تدريب مهني ليس قائم بعمله بالشكل الصحيح بحيث يؤهل الأطباء لسوق العمل” مضيفا “قبيل هذه الندوة كان هناك عدة اجتماعات مع وزارة العمل ووزارة الصحة بخصوص إيجاد آليه ووضع معايير للتعليم الطبي والتدريب المهني المستمر، من أجل رفع كفاءة كل العناصر الطبية والطبية المساعدة “.

وأشار الديبإلى أن هذه الندوة العلمية هي البداية للتطوير المهني المستمر وخاصة إننا أتفقنا مع وزارة العمل أن عام 2020 يكون عام التطوير المهني المستمر.

وحضر الندوة وزير العمل بالحكومة المؤقتة مسعود صوه ومدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي ومدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي ورئيس الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات عادل الديب ومدير إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة عقيلة حويل .

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