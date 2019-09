المتوسط

التقى اليوم السبت بالعاصمة التونسية الوفد الليبي برئاسة عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الدكتور محمد العماري زايد برفقة وزير الحكم المحلي المفوض الدكتور ميلاد الطاهر مع الجانب الامريكي برئاسة القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الامريكية في ليبيا جوش هاريس برفقة مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID في ليبيا جون بينيل و مسؤولة الحوكمة المحلية لدي USAID سارة ويرث و المستشار الاقتصادي لدي USAID رسل باور و مساعد في الحوكمة المحلية والديمقراطية لدي USAID جوزيف شبيلك

تخلل اللقاء الذي يأتي على هامش منتدي الحكم المحلي ( وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا ) مناقشة سبل التعاون فيما يتعلق بملف الادارة المحلية والتحول إلى اللامركزية، حيث استعرض الوفد الليبي رؤية وأولويات حكومة الوفاق في قطاع الحكم المحلي وما تم اتخاذه من إجراءات لترسيخ مبدأ اللامركزية في ظل التحديات السياسية والعسكرية التي تتعرض لها البلاد حاليا من عدوان علي العاصمة طرابلس.

وأشاد القائم بالأعمال بالمجهودات المبذولة التي تقوم بها الحكومة في قطاع الحكم المحلي ونقل الاختصاصات ودعم المجالس البلدية لتكون قادرة علي ادارة شؤونها بالشكل المطلوب وتوفير الخدمات للمواطنين.

كما أشار في كلمته لتطابق الرؤى واستعداد الولايات المتحدة الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية للتعاون مع حكومة الوفاق في كل الملفات المتعلقة بملف التحول الي اللامركزية.

The post لقاء ليبي أمريكي لمناقشة سبل التعاون للتجول إلى اللامركزية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية