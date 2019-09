المتوسط

أفاد مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة أن 329 مصرياً عادوا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية.

وأوضح العمدة أن 277 من النازحين المصريين وصلوا بشكل شرعي، و52 آخرين وصلوا بصورة غير شرعية، مشيراً إلى أنه تم انهاء إجراءات سفر 1103 أشخاص إلى الأراضي الليبية، بينهم 104 مصرياً و999 ليبياً .

