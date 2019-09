المتوسط

ناقش وزيـر الـداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق “فـتحي بـاشاغا” الـيوم الــسبت، مـع وزيـر الـداخلية الـتونسي “هـشام الـفوراتي”, عـدد مـن الـمواضيع الأمـنية الـتي تـهم الـبلدين, خـاصةً مـا يـواجه الـمواطنين اللـيبيين مـن مـشاكل وصـعوبات بـالـمعابر الـحدودية بـالجانب الـتونسي وبـالأخص مـنفذ رأس جـدير.

وأكد باشاغا خلال اتـصال هـاتفي أجراه مع الفوراتي حـرص لـيبيا عـلى عـمق الـعلاقات بـين الـبلدين بـما يـخدم مـصلحة الـشعبين، مـوضحاً بـأن الـمواطنين الـلـيبيين الـقاصدين الأراضـي الـتونسية عـبر مـنفذ رأس جـدير يـتعرضون لـعديد الـمشاكل والـعراقيل مـن أهـمها, الانـتظار لـساعات طـويلة فـي الـجانب الـتونسي قـد تـتجاوز الـ24 سـاعة، مشيرا إلى وجود بعض الـحالات الإنـسانية, إضـافة إلـي عـدم وجـود مـرافق خـدمية وصـحية بـالـمنفذ, وبـأن هـنالك زيـادة فـي مـشكلة تـشابه الأسـماء والـتأخير فـي الـردود لـتسوية أوضـاعهم, وسـوء الـمعاملة للـمواطنين اللـيبيين, مـشيراً إلـى ضـرورة الإسـراع فـي حـل هـذه الـمشاكل والـعراقيل خـدمةً للـشعبين الـشقيقين, وعـلى ضـرورة الـتواصل الـمستمر والـتنسيق بـين الـجانبين.

ومـن جـهته أكـد وزيـر الـداخلية الـتونسي “هـشام الـفوراتي” بـأن بلاده حـريصة كـل الـحرص عـلى دعـم وتـعزيز الـعلاقات بـين الـبلدين الـشقيقين, مـؤكداً بـأن هـذه الـمواضيع سـوف تـؤخذ بـعين الاعـتبار, مـبدياً عـن اسـتعداد الـجانب الـتونسي لـوضع الـحلول لـهذه الـمشاكل بـما يـخدم مـصلحة الـشعبين الـشقيقين.

The post باشاغا يناقش مع وزير الداخلية التونسي بعض الصعوبات في معبر راس اجدير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية