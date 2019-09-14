الناطق العسكري : السراج ألعوبة بيد الإخوان

العنوان_ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات الجيش من خطورة مدينة مصراتة باعتبارها قاعدة للإخوان أو كونها تمثل عقبة أمام تقدم قوات الجيش نحو طرابلس.

المسماري قال في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن القيادة العامة حين تخطط لمعركة بحجم تحرير العاصمة فإنها تستعد لكل الاحتمالات والتهديدات التي يمكن أن تواجهها خلال تقدمها الميداني وبكافة المحاور وبالتالي لا توجد أمامها خطوط حمراء أو مناطق عصية على الاختراق ولا تعترف أصلاً بتلك المسميات.

وأضاف المسماري أن مصراتة على كل ما يتردد عن قوتها الراهنة لا تمثل أي شيء مقارنة بالوضع، الذي كانت عليه مدينة بنغازي قبل تطهيرها من الجماعات الإرهابية.

ودعا إلى تذكر كيف كان الوضع في بنغازي من إرهاب واغتيالات وأعمال عنف واسعة ومع ذلك قرر الجيش أن تكون بدايته من هناك عام 2014 واستطاع في النهاية تحريرها، موضحاً أن العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية بمختلف أنواعها كانت تسيطر على كل شبر هناك وأسسوا المعسكرات وأعدوا مخازن الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى قواعد وغرف عمليات فضلاً عن الدفع بما لا يقل عن 17 ألف إرهابي.

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