لجنة الدفاع تستنكر قرار باشاغا منح جوازات سفر لسكان إقليم أوزو

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قرار وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، الذي يقضي بمنح جوازات سفر لسكان قطاع أوزو التشادي، محملين رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مسؤولية استجلاب مرتزقة بغطاء قانوني.

واعتبر بيان لجنة الدفاع أن قرار باشاغا تعد على سيادة الدولة الليبية، وتهديد لأمنها القومي، لأنه يتناقض مع المادة الخامسة من القانون الليبي، التي تنص على عدم منح جوازات لمن لا يحمل الجنسية الليبية.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ولجنة العقوبات الدولية، بتطبيق العدالة على باشاغا، لاستجلابه المرتزقة للقتال في صفوف قوات الوفاق، والتغطية عليهم بجوازات ليبية، الأمر الذي يعتبر خيانة عظمى، ويفتح باب الهجرة، ويورط البلاد في حرب مع دولة تشاد، وخلخلة النسيج الاجتماعي لإحدى المكونات الليبية.

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