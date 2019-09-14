أبو الغيط ينعى مبعوثه الخاص إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ممثله الخاص إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي، الذي وافته المنية أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وتقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسرة السفير الجمالي، والدولة التونسية، والمجتمع الدبلوماسي التونسي، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أبو الغيط، أن الجمالي اضطلع طوال فترة خدمته الممتدة، بجهد متميز في حقل الدبلوماسية التونسية والعربية، وكان له إسهام مقدر فيما بذله من جهد لنصرة القضايا العربية، ودعم للعمل العربي المشترك، كما كان الجمالي ملتزما منذ تعيينه ممثلا خاصا للأمين العام إلى ليبيا عام ألفين وستة عشر، بدعم الشعب الليبي والوقوف بجانبه، والعمل بكل إخلاص لحل الأزمة ليبيا، وإخراجها من حالة الصراع والانسداد السياسي التي تمر بها.

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