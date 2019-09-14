خارجية المؤقتة: الجمالي كان حريصا على لم شمل الليبيين

نعت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة مندوب الجامعة العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجمالي كان “مثالا للمسؤولية والاهتمام بالشأن الليبي” كما أنه “حريص على لم شمل الليبيين” ودعا “لتجاوز الأزمة سلميا وإدانته الإرهاب بكافة أشكاله”.

وتوفي الجمالي أمس الجمعة بعد صراع مع المرض وكانت الجامعة العربية اختارت في نوفمبر 2016، الجمالي لشغل منصب ممثلها إلى ليبيا، بعد أكثر من عام على فراغ المنصب.

وعمل الجمالي، سفيرا لتونس في كل من مصر والأردن وسوريا وليبيا، كما تولّى ملف العلاقات العربية في خارجية بلاده

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