عقوب يأمر بتفعيل نظام البطاقة الإلكترونية لمرضى السكري

أعطى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم، تعليماته لكافة مديري المستشفيات والمراكز المتخصصة بعلاج مرضى السكري والغدد الصماء التابعة للقطاع، بضرورة العمل على استحداث نظام البطاقة الإلكترونية الذكية آليا لمرضى السكري.

وذلك من خلال إقرار تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية عن طريق المنظومات بدلا من السجلات الورقية، وربطها بمكاتب المعلومات والتوثيق.

ووفق إدارة الإعلام بالوزارة، فإن هذه الخطوة تجسد حرص وزارة الصحة على توطين التقنية الحديثة، لرفع الإنتاجية وكفاءة العمل، كما أنها تحفظ حق المريض وتضبط نوعية الدواء وآلية صرفه.

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