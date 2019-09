المتوسط

نعت الحكومة المؤقتة الشهداء عقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع المتمركز بترهونة، النقيب محسن الكاني آمر القوة المساندة للجيش في ترهونة، الجندي عبدالعظيم الكاني عضو القوة المساندة للجيش في ترهونة، والذين استشهدوا في ضواحي طرابلس أمس الجمعة إثر قصف العدوان” التركي” الغاشم أثناء تأديتهم لواجبهم في الدفاع عن الوطن ضد مليشيات الوفاق .

وأكدت الحكومة في بيانها معاهدتها كل الشهداء بأن يبقوا على “طريق الجهاد المقدس في معركة بناء الوطن حتى يأذن الله لنا بإحدى الحسنيين”.

The post الحكومة المؤقتة تنعي شهداء الجيش في ترهونة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية