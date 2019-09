داخلية الوفاق تناقش المشاريع المشتركة مع وزارة العدل لتطوير الشرطة والأمن

المتوسط

ترأس وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة المركزية الفنية للبرنامج المشترك لتطوير الشرطة والأمن بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اجتماعا موسعاً لمناقشة المشاريع التي نصت عليها الوثيقة المعتمدة للمشروع المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل لتطوير الشرطة والأمن، وما صاحبها من نسبة إنجاز وكذلك مناقشة الميزانية المقترحة للمرحلة الثانية للمشروع وما تتضمن من أولويات خلصت اليها اللجان المشكلة بالخصوص.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بحضور مدير المشروع الإنمائي المشترك “محمد القصاري”، الذي ثمن جهود أعضاء اللجنة المركزية والفنية في ترسيخ وتوطيد أواصر ومرتكزات إرادة المجتمع الدولي ممثلة في الدول المانحة ورغبة المؤسسات المعنية بوزارتي الداخلية والعدل من أجل إحداث تغيير وتطوير آليات العمل المؤسسي بكل يتوافق مع المستجدات علي الساحة الليبية.

كما ثمن الخطوات الفاعلة التي أنجزت بنظام التكامل وتتبع القضايا المشترك بين وزارتي العدل والداخلية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المشروع حيث تم تحديد ملامحه ومتطلباته البرمجية والمادية والبشرية والتقنية، مبينا أن الاستعداد جاري لوضعه علي منصة العطاءات لتمكين الشركات العالمية المتخصصة للمساهمة في بناءه وتسجيل السبق التقني التكاملي للدولة الليبية في هذا المجال.

ونوه الى انه تم الانتهاء من تطوير بيئة التدريب متمثلة في تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية بالوزارتين والتي من خلال تطويرها وتزويدها بكافة المتطلبات التدريبية والتعليمية إطلاق وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية سواء كانت متعلقة بتطوير قدرات القادة الأمنيين بمختلف المستويات أو البرامج التدريبية التخصصية الأمنية للعديد من مكونات الوزارة ناهيك عن الاستمرار في البرنامج التدريبي الخاص بالأمن الظاهر بمديرية أمن طرابلس.

كما لفت الى الخطوات المتسارعة في مشروع استحداث وتطوير مركز حي الأندلس النموذجي والذي يمكن من خلال استحداثه من إحداث نقلة نوعية في مستوي أداء مراكز الشرطة وما تقدمه من خدمات للمواطن.

