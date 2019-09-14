عقوب يوجه بتفعيل “البطاقة الذكية” لمرضى السكري

‎وجه وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بتفعيل نظام “البطاقة الإلكترونية الذكية” لمرضى السكري بالمستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء بالبلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة معتز الطرابلسي، في تصريح لـ”218″، السبت، إن تعليمات عقوب تم توجيهها إلى كافة مديري المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء التابعة للقطاع.

وأضاف الطرابلسي أن استحداث نظام البطاقة الإلكترونية يتم عبر إقرار تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية عن طريق المنظومات بدلًا من السجلات الورقية وربطها بمكاتب المعلومات والتوثيق.

وأكد الطرابلسي أن هذه الخطوة تجسد حرص الوزارة على تجويد وضبط العمل فيها، من خلال توطين التقنية الحديثة، لرفع الإنتاجية وكفاءة العمل.

وقال وزير الصحة إن نظام البطاقة الذكية لكل مريض عن طريق كود خاصة به يحقق العدالة وحفظ الحق للمريض ويهدف إلى ضبط آلية صرف الدواء ونوعه للمريض، ويحقق قاعدة بيانات ثابتة ومتغيرة بحسب كل بلدية بهدف الخروج بمؤشرات وإحصائيات دقيقة لمرضى السكري ‎تجنباً للوقوع في الكثير من الأخطاء الطبية ومشكلات التلاعب في كميات ونوع الدواء، وضمان وصوله لمستحقيه.

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