صحة الوفاق تبحث آلية نقل الاختصاصات الصحية لبلدية وادي عتبة

ناقش وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق د.أحميد بن عمر، مع أعضاء المجلس البلدي وادي عتبة، وممثل عن نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة آلية نقل بعض الإختصاصات الصحية للبلدية لسهولة توفير الخدمة الصحية المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية بالبلدية.

وجرى التطرق بن عمر خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت لأوضاع النازحين من مدينة مرزق لوادي عتية وزيادة دعم المستشفى القروي.

وأوضح بن عمر أن الوزارة حريصة على دعم كآفة المستشفيات القروية وخاصة المناطق التي بها تكدس سكاني نتيجة نزوح المدن القريبة لها مشيراً إلى الجهود التي تبذلها إدارة الطوارئ بوزارة الصحة من أجل توفير جميع النواقص والمستلزمات الطبية.

