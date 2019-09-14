تدشين وفتح عيادات جديدة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

دشن وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم السبت ثلاث عيادات مجمعة بطبرق، وهي عيادات المنارة والمختار والجهاد.

كما أفتتح وزير الصحة عيادتي الكبد والسكر بحضور وكلاء وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب الصالحين عبدالنبي وأبوبكر الخمسي.

وحضر حفل التدشين رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ومراقب قطاع الصحة وعدد من المسؤولين المهتمين بهذا المجال.

وأكد عقوب، أن هذه العيادات وتجهيزها بالكامل بالعديد من الأجهزة الطبية الحديثة يقع في نطاق وزارة الصحة التي أطلقت على عام 2019 اسم عام الرعاية الصحية الأولية.

وأشاد عقوب، بدور العيادات المجمعة التي سيكون لها دور في تقديم العلاج للمجتمع مباشرةً ومجانًا، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستقوم بدعم هذه العيادات بالجديد لكي تصل خدمات وزارة الصحة لكل المواطنين في ليبيا.

وناشد عقوب، العاملين في قطاع الصحة المحافظة على هذه العيادات، مشيرًا إلى أن على المواطن أن يعي الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

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