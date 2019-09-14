المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات ينعي استشهاد آمر اللواء التاسع بترهونة عقيد عبد الوهاب المقري والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه

العجيلات 14 سبتمبر 2019 (وال)- نعى المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات اليوم السبت، استشهاد آمر اللواء التاسع بترهونة عقيد عبد الوهاب المقري والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه أمس الجمعة في طرابلس.

وقال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات علي مصباح الشريقي – في بيان – “لا يسعنا مع هذه الأخبار الأليمة، إلا أن نُعزي أنفسنا وأهلنا في قبائل ترهونة المجاهدة، في استشهاد جنودنا الذين استشهدوا نتيجة قصف الطيران التركية الإرهابي الغاشم، تغمد الله جميع شهداء الوطن بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان”. (وال- العجيلات) ع ع

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