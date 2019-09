المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية عن شن الجيش غارات جوية للجيش على مواقع قوات الوفاق قرب مطار طرابلس.

وكانت قوات الوفاق قد أعلنت عن شن غارات جوية في ترهونة أمس الجمعة قد نتج عنها مقتل قيادات من الجيش.

The post الجيش يشن غارات جوية على مواقع ” الوفاق” قرب مطار طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية