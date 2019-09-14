المجلس الأعلى للقبائل والمدن بالمنطقة الغربية ينعي استشهاد آمر اللواء التاسع بترهونة عقيد عبد الوهاب المقري والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه

طرابلس 14 سبتمبر 2019 (وال)- تقدم المجلس الأعلى للقبائل والمدن بالمنطقة الغربية اليوم السبت، بأحر التعازي والمواساة إلى أهل قبائل ترهونة المجاهدة، في استشهاد الأبطال يوم أمس الجمعة 14 سبتمبر، آمر اللواء التاسع الشهيد عبد الوهاب المقري، ورفاقه في غارة جوية من السلاح الجوي التركي.

وقال منسق قبائل بالمنطقة الغربية فرج علي بلق – في بيان – “هذه التعزية إلى كل قبائل ترهونة المجاهدة، ومجلسها الاجتماعي الشيخ صالح الفاندي ورفاقه جميعًا، وإلى كل جنود وضباط اللواء التاسع، وشيوخ وشباب ترهونة عامة”.

وأضاف منسق قبائل بالمنطقة الغربية، “هذا ليس بالغريب عن ترهونة الصمود، ترهونة الجهاد، أن تقدم شبابها من أجل تحرير الوطن من المستعمر وأعوانه”. (وال- طرابلس) ع ع

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