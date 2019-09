السراج: المرأة الليبية دخلت المعترك السياسي بكل كفاءة

المتوسط

التقى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت مع فعاليات نسائية بالتنسيق مع وحدة دعم وتمكين المرأة برئاسة الوزراء.

وأشاد السراج بحرص المرأة الليبية على المساهمة في بلورة الموقف السياسي تجاه الازمة الراهنة، منوها بالأدوار الهامة التي لعبتها المرأة الليبية في مسيرة الوطن، وأكد بأن المرأة عنصر أساسي في بناء السلام، وتحقيق التنمية، وتعزيز تطلعات الشعب نحو الاستقرار والازدهار.

وقال إن المرأة الليبية دخلت المعترك السياسي بكل كفاءة، وهي وزيرة وسفيرة ونائبة وسيدة أعمال ومن قيادات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وصاحبة موقع مميز في الفنون والثقافة .. وأضاف قائلاً إننا “نظل نحتاج للكثير من العمل لرفع الغبن عن كثير من النساء الغائبات عن المشهد من ثقل ما يحملن من أعباء”.

وأكد حرصه على تمكين المرأة، قائلاً لقد ” قطعنا شوطاً في هذا الاتجاه، الا إن أمامنا الكثير الذي نود تحقيقه، بإنهاء التمييز ضد المرأة بمختلف صوره وأشكاله، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، حتي يشارك جميع الليبيين رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، في بناء بلادهم، ومن هذا المنطلق يأتي اجتماعنا اليوم تفعيلاً لمساهمة المرأة في صنع القرار”.

ودعا السراج في كلمته إلى تضافر الجهود والتشاور، لصياغة رؤية موحدة، والاتفاق على مشروع وطني نتحرك جميعا في إطاره، لمواجهة تحديات الحرب، وتحديات السلام.

وخلال اللقاء تحدثت السيدات الحاضرات بوجهات نظرهن فيما يجرى، وسبل الوصول إلى حل للازمة الراهنة، مع التأكيد على عدم التنازل عن المبادئ، كما عرضن تصورات للمسار السياسي، حيث أجمعت الآراء على أهمية أن يكون الحوار بين الليبيين ودون تدخل خارجي

