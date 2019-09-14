السراج يدعو لصياغة مشروع وطني لمواجهة تحديات الحرب

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت فعاليات نسائية بالتنسيق مع وحدة دعم وتمكين المرأة برئاسة الوزراء.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج أكد خلال اللقاء أن اشتباكات العاصمة طرابلس لا تقتصر تداعياتها على العمليات العسكرية والتدمير والانتهاكات، بل إنها تضرب بشدة النسيج المجتمعي، وأوضح بأن للمرأة أم وأخت وزوجة وابنة ، دور هام في ترميم النسيج الاجتماعي، وتصويب المسار الخاطئ.

وأكد السراج أن الصراع ليس بين شرق وغرب أو جنوب، بل صراع بين دعاة الدولة المدنية، ومن يريد اعادتنا للنظام الشمولي، وحكم الفرد والعائلة، قائلا بأن هذا لن نسمح به ابداً.

ودعا السراج إلى تضافر الجهود والتشاور، لصياغة رؤية موحدة، والاتفاق على مشروع وطني نتحرك جميعا في إطاره، لمواجهة تحديات الحرب، وتحديات السلام.

وأشار السراج خلال اللقاء إلى الأدوار الهامة التي لعبتها المرأة الليبية في مسيرة البلاد، وأكد بأن المرأة عنصر أساسي في بناء السلام، وتحقيق التنمية، وتعزيز تطلعات الشعب نحو الاستقرار والازدهار.

وقال السراج إن المرأة الليبية دخلت المعترك السياسي بكل كفاءة، وهي وزيرة وسفيرة ونائبة وسيدة أعمال ومن قيادات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وصاحبة موقع مميز في الفنون والثقافة مضيفا “نحتاج للكثير من العمل لرفع الغبن عن كثير من النساء الغائبات عن المشهد من ثقل ما يحملن من أعباء”.

وأكد السراج حرصه على تمكين المرأة، قائلاً لقد ” قطعنا شوطاً في هذا الاتجاه، إلا أن أمامنا الكثير الذي نود تحقيقه، بإنهاء التمييز ضد المرأة بمختلف صوره وأشكاله، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، حتي يشارك جميع الليبيين رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، في بناء بلادهم”.

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