سفير ليبيا بالأردن يوجه رسالة للمجتمع الدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال السفير محمد البرغثي سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية اليوم السبت إن المجتمع الدولي أمامه فرصة تاريخية، لمساعدتنا في بناء دولة ديمقراطية مدنية، تمثل نموذجًا تنمويًا عصريًا، لما ينبغي أن تكون عليه الدول بعد التغيير.

وأضاف البرغثي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” رصدتها أخبار ليبيا 24، أن ليبيا الدولة، المستقرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، هي الشريك الأقدر على التعاطي إيجابيًا، مع ملفات بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، ويأتي في مقدمة ذلك، ملف الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب.

وأشار البرغثي، إلى أن الدول المعنية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بالشأن الليبي، لها مصالحها ومخاوفها، وينبغي تفهم هذه المصالح، والاستماع إلى تلك المخاوف، والوصول إلى تفاهمات معها، من خلال رؤية مستقبلية، تضع في الاعتبار المصلحة الوطنية لبلادنا.

وأكد البرغثي، على أن الشراكة الدولية مهمة، ولكن لن تكون ذات قيمة، إلا إذا توفرت إرادة دولية جادة، وفي ظل وجود شريكٍ وطني حقيقي وواعٍ وقوي.

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