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محلل سياسي: قدرات قوات  “الوفاق” لا تصل  إلى استهداف قاعدة الجفرة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أكد المحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، أن ” قدرات حكومة الوفاق العسكرية لا تصل إلى استهداف قاعدة الجفرة التابعة للجيش”.

و أكمل أن ليبيا تشهد حربا ضروس، يستخدم فيها كل الأسلحة بما فيها الإعلامي، ما يجعل كل طرف يزعم تحقيق الانتصارات وإصابة الأهداف لإرباك الطرف الآخر.

وأضاف معتوق،”كل المعلومات تفيد بأنها غارة عادية، ربما أصابت أهداف أخرى، لكن قاعدة الجفرة تعد الرئيسة ، وبها قاعدة العمليات وكبار الضباط، وإذا بالفعل ضربت هذه القاعدة فيعني ذلك أن الجيش قد سقط أمام حشد مليشياوي، وهذا غير صحيح”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • يا المحلل أعلن مقتل 6 ضباط الإماراتيين كانوا في قاعدة الطفرة القيادة العمليات ميلشيات حفتر ألم تسمع البيان الإماراتي قتلوا منطقة العمليات لم تحدد أين تقع المنطقة العمليات في اليمن الإمارات لم تحارب انسحبت منها بقيت ليبيا قاعدة الجفرة دمرت بكامل الصور الأقمار الصناعية موجودة

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