محلل سياسي: قدرات قوات  “الوفاق” لا تصل  إلى استهداف قاعدة الجفرة

أكد المحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، أن ” قدرات حكومة الوفاق العسكرية لا تصل إلى استهداف قاعدة الجفرة التابعة للجيش”.

و أكمل أن ليبيا تشهد حربا ضروس، يستخدم فيها كل الأسلحة بما فيها الإعلامي، ما يجعل كل طرف يزعم تحقيق الانتصارات وإصابة الأهداف لإرباك الطرف الآخر.

وأضاف معتوق،”كل المعلومات تفيد بأنها غارة عادية، ربما أصابت أهداف أخرى، لكن قاعدة الجفرة تعد الرئيسة ، وبها قاعدة العمليات وكبار الضباط، وإذا بالفعل ضربت هذه القاعدة فيعني ذلك أن الجيش قد سقط أمام حشد مليشياوي، وهذا غير صحيح”.

