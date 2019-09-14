رشوان ينتقد احتفال موالين لحكومة الوفاق بمصرع شهداء اللواء التاسع

نعى السياسي والمسؤول السابق بالنظام الجماهيري سعيد رشوان استشهاد العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني باللواء التاسع النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم الكاني، إثر قصفهم من الطيران التركي المسير .

وقال رشوان في اتصال ببوابة افريقيا الاخبارية “ان يسقط الرجال في المعارك التي يرونها واجب هذه الشجاعه وعنوان الرجوله ، اليوم سقط رجال من اجل تحرير الوطن من السلاح الخارج عن القانون وعبث لم ينتهي ومغالطات طالت كل شئ”

وانتقد رشوان احتفال المليشيات والموالين لحكومة الوفاق بمصرع الشهداء من اللواء التاسع قائلا ” مهما كان موقفهم يقتلون بطيران اجنبي مدفوع الثمن من قوت الليبين يقوم ابناء وطنهم بالاحتفال بموتهم هذه قمة الانحطاط وانعدام الوطنيه ، خلافك مع اخيك وقتالك معه هو امر محزن وتتأسف لموته مهما كان درجة الاختلاف معه لانه في الاخير انسان وجزء من وطنك واهلك فقدته في معركة وخلاف ماكان ان يكون لولا الايادي الاجنبيه التي فرضت علينا القتال بين الاشقاء باسم الحريه وحقوق الانسان والديمقراطيه الزائفه ، ان الاحتفال اليوم في طرابلس بموت قادة اللواء التاسع هذا اكبر دليل علي تغول الحقد والكراهيه بيننا ، ولا حوله ولا قوة الا بالله ، الهم اغفر لهم وارحمهم وتقبلهم مع الشهداء والصبر والسلوان لاسرهم واهلهم ولمدينة ترهونه وانا لله وانا اليه واحعون “.

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