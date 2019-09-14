روسيا تدعو الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن عدم قدرة أحد طرفي الصراع في ليبيا، رغم الاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة والطائرات، على كسب المعركة يشير بوضوح إلى عدم جدوى محاولات حل النزاع بالقوة.

ووصفت زاخاروفا في تصريحاتها المنشورة بالموقع الرسمي للخارجية الروسية، الأوضاع في ليبيا بالسيئة، محذرة من توسيع دائرة الاشتباكات التي انطلقت في شهر أبريل الماضي بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وطالبت زاخاروفا جميع المشاركين في الاشتباكات المسلحة بالعودة فورا إلى طاولة المفاوضات لإيجاد سيبل للخروج من الأزمة وضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، مؤكدة دعمها للدور التنسيقي للأمم المتحدة في شخص المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة لمواصلة تقديم كل المساعدة الممكنة.

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