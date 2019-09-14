مديرية أمن بنغازي: ضبط سيارة مسروقة بعد ساعات من ورود البلاغ

بنغازي 14 سبتمبر 2019 (وال)- قال مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضو المسماري السبت، إن اللجنة الأمنية المكلفة من قبل مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، تمكنت من ضبط سيارة مسروقة بعد ساعات من بلاغ عليها.

وأوضح المسماري أنه بعد ورود البلاغ لمركز شرطة أبو عطني، من المواطن بفقدان سيارته، على إثرها تم التعميم على جميع نقاط التفتيش في بنغازي، حيث بدأت الدوريات ونقاط التفتيش في البحث عن السيارة المفقودة.

وأشار المسماري إلى أنه بعد 4 ساعات من ورود البلاغ، تمكن أعضاء اللجنة الأمنية المكلفة في إحدى نقاط التفتيش، من توقيف السيارة المسروقة تحديدًا في منطقة بوصنيب غربي بنغازي. (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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