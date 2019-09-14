الحكومة الليبية المؤقتة تنعي آمر اللواء التاسع عقيد عبد الوهاب المقري ونقيب محسن الكاني وشقيقه إثر قصف العدوان “التركي” في طرابلس

قرنادة 14 سبتمبر 2019 (وال)- نعت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت، بكل فخر آمر اللواء التاسع عقيد عبد الوهاب المقري، وآمر القوة المساندة للجيش نقيب محسن الكاني، وشقيقه الجندي عبد العظيم الكاني، الذين استشهدوا أمس الجمعة إثر قصف العدوان “التركي” الغاشم أثناء تأديتهم لواجبهم في الدفاع عن الوطن ضد المليشيات الإرهابية لحكومة الاستعمار.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “لقد جاءت شهادة هؤلاء الشجعان، بعد مشوار جهادي عظيم ومُشرّف، في صفوف القوات المسلحة العربية الليبية، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبهم عند الله شهداء، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم مع الصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان”.

وتابع البيان : “إننا نُعاهد كل الشهداء، أن نبقى على طريق الجهاد المقدس في معركة بناء الوطن حتى يأذن الله لنا بإحدى الحسنيين”. (وال- قرنادة) أ م/ ر ت

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