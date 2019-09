باحث مصري: الجماعات الإرهابية انتشرت بكثافة في ليبيا بعد أحداث 2011

المتوسط:

أكد محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أنّ الظاهرة الإرهابية مؤهلة بقوة للعودة مرة أخرى بسبب استمرار الصراعات المسلحة.

وأضاف قاسم، أننا ” شاهدنا كيف ساهمت الفترة بعد عام 2011 في انتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية بشكل كبير في المناطق المحيطة سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن، خاصة في ظل غياب دور الدولة وهشاشة المؤسسات وحالة الفراغ الأمني الشديد بجانب تجدد الصراعات، وبالتالي ما لم يتم وقف هذه الصراعات واستعادة دور الدولة في هذه المناطق ستستمر الظاهرة الإرهابية في المستقبل”.

ولفت قاسم ، “هناك أيضا الحروب بالوكالة، نحن نرى في المنطقة عددا من الدول الإقليمية من أجل تحقيق مصالح معينة تدعم مجموعة من الوكلاء وتمدهم بأشكال وسبل الدعم كافة، حتى أصبح هؤلاء الوكلاء في الساحات العربية أشبه ما يمكن أن نسميه بالجيوش الصغيرة”.

