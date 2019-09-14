تعاون بين جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي واللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية

بنغازي 14 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي المهندس قيس الفاخري، مدير اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية علي حممو.

هذا وتأتي الزيارة التي أقيمت اليوم السبت بمقر الجمعية، بحضور رئيس تحرير صحيفة صدى المستقبل الدكتور إبراهيم عبد الحميد، ومقرر إدارة شؤون الفروع عادل العوامي، في إطار التعاون المشترك الذي يجمع عمل جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي، واللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية.

وتهدف الزيارة لتبادل الخبرات في المجال التطوعي الاجتماعي والإنساني، وإتاحة الفرص لكافة شرائح المجتمع في الانخراط في العمل التطوعي، ونشر ثقافة التطوع، والرفع من قدرات المتطوعين وصقل مهاراتهم، والاتفاق على مبدأ التعاون المشترك بين الطرفين. (وال- بنغازي) ع ع

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