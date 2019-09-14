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المسماري: القيادة العامة لا توجد أمامها خطوط حمراء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة حين تخطط لمعركة بحجم تحرير العاصمة، فإنها تستعد لكل الاحتمالات والتهديدات التي يمكن أن تواجهها خلال تقدمها الميداني في كافة المحاور.

وأضاف المسماري في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن القوات المسلحة لا توجد أمامها خطوط حمراء، أو مناطق عصية على الاختراق، ولا تعترف أصلا بتلك المسميات، مشيرا إلى أن مدينة مصراتة لا تمثل عقبة أمام تقدم قوات الجيش نحو طرابلس.

كما أكد اللواء المسماري أن الجيش لا يتمنى دخول مصراتة أو أي مدينة ليبية أخرى عبر بوابة القتال العسكري، وإنما عبر موافقة الأهالي على الشروط العامة التي وضعها الجيش لعدم قتال أي مدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • انا غير مقتنع بهذا الكلام والا فكيف سافر باشاغا لتونس وكان يجب استهداف سيارته وهى فى المطار الذى يقع فى مرمى نسور الجو ويجب القصاص فورا للشهداء والا سيعتبر هذا قصور من قيادة الجيش ويجب استهداف اى قيادات للمليشيات فى اى مكان وكذلك الضباط الاتراك حتى لو كانوا فى مستشفى يجب تسويتها بالارض بعد تحذير الجميع ان اى هدف يتواجد فيه قيادات اجرامية هى هدف مشروع فاى عضوا بالجسد مصاب بالسرطان يتم بتره والتضحية بالعضو من اجل الحفاظ على باقى الجسد وهذا ما يجب ان يتم مع قيادات المليشيات يتم تدمير اى مكان يتواجدوا فيه غير ذلك تقصير شديد من الجيش الوطنى فى حق الشهداء ويخدم الاغبياء

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