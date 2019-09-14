المسماري: القيادة العامة لا توجد أمامها خطوط حمراء

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة حين تخطط لمعركة بحجم تحرير العاصمة، فإنها تستعد لكل الاحتمالات والتهديدات التي يمكن أن تواجهها خلال تقدمها الميداني في كافة المحاور.

وأضاف المسماري في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن القوات المسلحة لا توجد أمامها خطوط حمراء، أو مناطق عصية على الاختراق، ولا تعترف أصلا بتلك المسميات، مشيرا إلى أن مدينة مصراتة لا تمثل عقبة أمام تقدم قوات الجيش نحو طرابلس.

كما أكد اللواء المسماري أن الجيش لا يتمنى دخول مصراتة أو أي مدينة ليبية أخرى عبر بوابة القتال العسكري، وإنما عبر موافقة الأهالي على الشروط العامة التي وضعها الجيش لعدم قتال أي مدينة.

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