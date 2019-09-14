العامة للكهرباء تكشف أسباب حدوث إطفاء على مدينة بنغازي

أصدرت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، بيانًا بشأن تصريحات مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، والتي نشرته وكالة الأنباء الليبية وقناة الفضائية الليبية، بشأن قيام الشركة بتغذية المركز بالكهرباء بطريقة خاطئة كادت أن تحدث كارثة في المركز.

هذا وتضمن البيان الذي نشرته الشركة “نفيدكم أنه نظراً لحدوث إطفاء على مدينة بنغازي في ساعة متأخرة من الليل، بسبب فصل في دوائر شمال (بنغازي -المرج 220 ك.ڤ)، وكذلك دوائر ( المرج-مرواة )، بسبب الرطوبة العالية والتي تجاوزت نسبة ‎%‎95، مما سبب في رجوع القدرة على وحدات ( محطة الشمال )، وخروج الوحدات العاملة بالشبكة (1-2-4-5-6 )، وحدث إطفاء لمدينتي ( بنغازي – المرج )، وتمت محاولة إعادة توصيل الدوائر المفصولة التي ذكرناها، ولكن دون جدوى مما اضطرنا إلى توصيل دائرة الجنوب ( القوارشة )، والتي كانت مفصولة لغرض التحوير، وبالتالي تم تغذية محطة جنوب بنغازي، ومنها إلى تغذية مركز بنغازي الطبي، حيث كان تشغيل مركز بنغازي الطبي من أهم أولوياتنا، والاستمرار في شحن المحطات دونما أي مشاكل، لأن التغذية كانت في اتجاه واحد، ولعدم وجود تغذية أخرى بالشبكة للتأكد من تطابق الأوجه”.

وتابع البيان : “ولحرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لمركز بنغازي الطبي، بشكل سريع ولأهمية هذا المرفق الحيوي، فإن الشركة حريصة كل الحرص وداعمة للمركز بكل إمكانياتها، وذلك من خلال الاستشارات الفنية والاستعانة بمهندسي الشركة، وتوفير فرق تشغيل على مدار الساعة، من أجل حل المشاكل الفنية بالمركز، لضمان استمرار تغذيته بالكهرباء”.

وأوضح البيان أن ما حدث من عطل فني في الأوجه عند تغذية المركز بالتيار خارج عن إرادة الشركة، وحسب ما ورد من تصريح مديرة المركز بوجود منظومات حماية بالمركز تعمل بشكل جيد، الأمر الذي لا يسمح بحدوث توقف جميع المحطات العاملة بالمركز.

وأضاف البيان أنه بالرغم من الظروف التي تُعاني منها الشبكة الكهربائية وفي فترة الذروة في فصل الصيف، وأثناء عملية طرح الأحمال، تم استثناء المرافق الحيوية منها مركز بنغازي الطبي، واعتباره أولوية قصوى في توصيل التيار الكهربائي.

وأشار البيان إلى أن لائحة خدمات الطاقة، تُلزم المستهلك بضرورة تركيب أجهزة الحماية لمعداته والأجهزة التابعة له.

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