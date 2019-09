وفد «الوفاق» بتونس يناقش ملف التحول إلى اللامركزية

ناقش وفد من حكومة الوفاق في تونس، ملف الإدارة المحلية والتحول إلى اللامركزية حيث استعرض الوفد الليبي رؤية وأولويات حكومة الوفاق في قطاع الحكم المحلي وما تم اتخاذه من إجراءات لترسيخ مبدأ اللامركزية في ظل التحديات السياسية والعسكرية التي تمر لها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، في العاصمة التونسية مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا جوش هاريس، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا جون بينيل، ومسؤولة الحوكمة المحلية في الوكالة الدولية سارة ويرث، والمستشار الاقتصادي رسل باور.

