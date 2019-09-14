السراج: نُريد رفع “الغبن” عن الليبيات

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم السبت، مجموعة من النساء بالتنسيق مع وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة لحكومة الوفاق، في إطار جلسات التشاور مع فعاليات المجتمع الليبي.

ونقل مكتب السراج الإعلامي عن رئيسه قوله “نحتاج للكثير من العمل لرفع الغبن عن كثير من النساء الغائبات عن المشهد من ثقل ما يحملن من أعباء”، منوها بالأدوار المهمة التي لعبتها المرأة الليبية في مسيرة البلاد، وأكد بأن المرأة عنصر أساسي في بناء السلام، وتحقيق التنمية، وتعزيز تطلعات الشعب نحو الاستقرار والازدهار.

وأضاف السراج أن حكومته قطعت شوطا في تمكين المرأة إلا أن الطموح أكبر من ذلك بكثير، بإنهاء التمييز ضد المرأة بمختلف صوره وأشكاله، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، حتي يشارك جميع الليبيين في بناء بلادهم.

وتطرق السراج للاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، مبينا أن تداعياتها لا تقتصر على العمليات العسكرية بل أنها تطال النسيج المجتمعي، مؤكدا أنه لن يسمح بعودة “حكم الفرد والعائلة”، وفق تعبيره.

من جهتهن، عرضن الحاضرات تصورات للمسار السياسي، حيث أجمعت الآراء على أهمية أن يكون الحوار بين الليبيين ودون تدخل خارجي.

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