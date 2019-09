قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن عدم قدرة أحد طرفي الصراع في ليبيا، رغم الاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة والطائرات، على كسب المعركة يشير بوضوح إلى عدم جدوى محاولات حل النزاع بالقوة.

ووصفت زاخاروفا في تصريحاتها، الأوضاع في ليبيا بالسيئة، محذرة من توسيع دائرة الاشتباكات بين كافة أطراف الصراع، مطالبة المشاركين في الاشتباكات المسلحة بالعودة فورا إلى طاولة المفاوضات.

The post روسيا تصف الأوضاع في ليبيا بـ «السيئة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية