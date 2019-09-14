دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفدًا من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية الرجبان

بنغازي 14 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم السبت، وفدًا من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية الرجبان.

هذا وبحث دولته خلال اللقاء عقده بمكتبه في مدينة بنغازي، سير العمل في البلدية وأبرز احتياجاتها، وآليات وصول الخدمات التي تقدمها الحكومة المؤقتة للبلدية، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة في البلدية، وتلك التي من المزمع تنفيذها خلال المدة القادمة.

وناقش دولته خلال الاجتماع سير عمل البلدية، وأبرز المختنقات والاحتياجات التي تُواجه العمل والمواطنين في تلك المنطقة، متعهدًا دولته بتلبية كافة احتياجات البلدية.

من جهته، أشاد الوفد عمل دولة الرئيس في خدمة المواطنين في كل ربوع البلاد، مجددين دعمهم للحكومة الليبية المؤقتة، باعتبارها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الممثل الشرعي لكل الليبيين. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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