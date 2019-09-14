مشكلة القمامة في زوارة وزليتن تؤرق السراج

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج السبت، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشواشي، وبحث معه ملفات خدمية وسير العمل بالمشاريع التي تنفذها البلدية، والإجراءات التي اتخذتها لمعالجة مشكلة القمامة بعد أن تم نقل الاختصاصات للبلدية.

وفي لقاء آخر، بحث السراج مع عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، الأوضاع الأمنية والخدمية في زليتن، وسبل حلحلة المختنقات، وآليات التنسيق بين البلدية والوزرات المختصة لاستكمال عدد من المشاريع.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد بحث الاجتماع الوضع البيئي، ومعالجة مشكلة تكدس القمامة والمخلفات، حيث جدد السراج تحذيره من تداعيات هذه المشكلة على الصحة العامة وضرورة التعجيل بمعالجتها.

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