دورة حول مشاركة نساء تاورغاء بالمسار الانتخابي

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، دورة تدريبية بالعاصمة التونسية، حول مشاركة نساء تاورغاء في المسار الانتخابي.

استهدفت الدورة التي أقيمت بالعاصمة التونسية بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابي، عدداً من نساء مدينة تاورغاء، من أجل دعم مشاركتهن في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وزيادة توعيتهن بآليات العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية بصفحتها في “فيسبوك”، السبت، إن الدورة الي قدمتها الدكتورة راضية المعداني تضمنت المفهوم العام للديمقراطية، وآلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وصلاحيتها، والتعريف بوحدة دعم المرأة بالهيكل الإداري للمفوضية، ومناقشة عرض استبيان مشاركة المرأة ودورها في الانتقال السياسي، وكيفية تعزيز مشاركة نساء تاورغاء في الانتخابات.

كما تناولت الدورة التدريبية محاضرة للخبيرة سامية المحجوب اشتملت على عروض جلسات مناقشات حوارية بهدف توضيح مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته، وكذلك استعراض التشريعات الوطنية والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة المصدق عليها من قبل الدولة الليبية، وكيفية تفعيلها. بالإضافة إلى مساهمة للسيدة هاجر المرتجع حول التحديات التي تواجه نساء تاورغاء في المشاركة الانتخابية.

وقد صاحب البرنامج التدريبي حلقات تحفيزية للدعم النفسي لنساء تاورغاء، من أجل دعمهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت المنظمة الدولية للنظم الانتخابية أيضاً بتدريب مرافقي المستهدفات لمدة يومين ضمن برنامج “الرجل الحليف للريادة النسائية”.

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