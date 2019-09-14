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#عاجل | القوات الجوية تنفذ غارات على مواقع مسلحي الوفاق قرب مطار طرابلس العالمي وطريق المطار #ليبيا #العنوان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

#عاجل القوات الجوية تنفذ غارات على مواقع مسلحي الوفاق قرب مطار طرابلس العالمي وطريق المطار #ليبيا #العنوان

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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