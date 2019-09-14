#عاجل القوات الجوية تنفذ غارات على مواقع مسلحي الوفاق قرب مطار طرابلس العالمي وطريق المطار #ليبيا #العنوان
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صحيفة العنوان الليبية
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