#عاجل غارات جوية ينفذها سلاح الجو بالقيادة العامة على مواقع داخل قاعدة #معيتيقة وأعمدة الدخان تشاهد في محيط الدشم شرق المطار #ليبيا #العنوان
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صحيفة العنوان الليبية
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