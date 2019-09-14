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#عاجل | غارات جوية ينفذها سلاح الجو بالقيادة العامة على مواقع داخل قاعدة #معيتيقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

#عاجل غارات جوية ينفذها سلاح الجو بالقيادة العامة على مواقع داخل قاعدة #معيتيقة وأعمدة الدخان تشاهد في محيط الدشم شرق المطار #ليبيا #العنوان

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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