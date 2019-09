سفير ليبيا بالأردن: المجتمع الدولي أمامه فرصة تاريخية لمساعدتنا في بناء الدولة

قال السفير محمد البرغثي سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية اليوم السبت إن المجتمع الدولي أمامه فرصة تاريخية، لمساعدتنا في بناء دولة ديمقراطية مدنية، تمثل نموذجًا تنمويًا عصريًا، لما ينبغي أن تكون عليه الدول بعد التغيير، مؤكدا أن ليبيا الدولة المستقرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، هي الشريك الأقدر على التعاطي إيجابيًا، مع ملفات بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، ويأتي في مقدمة ذلك، ملف الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب.

وأشار البرغثي، إلى أن الدول المعنية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بالشأن الليبي، لها مصالحها ومخاوفها، وينبغي تفهم هذه المصالح.

