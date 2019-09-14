باشاغا يشكو سوء معاملة الليبيين بمنفذ راس اجدير

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في اتصال هاتفي مع وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، المشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين بالمنافذ الحدودية بين البلدين خصوصا منفذ رأس اجدير.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، إن الوزيرين تناولا عددا من المواضيع الأمنية التي تهم البلدين، حيث أكد باشاغا حرص ليبيا على عمق العلاقات بين البلدين.

وأشار باشاغا إلى أن المواطنين الليبيين القاصدين تونس عبر منفذ راس اجدير يتعرضون لمشاكل وعراقيل منها الانتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة في ظل وجود حالات إنسانية.

ولفت باشاغا إلى عدم وجود مرافق خدمية وصحية بالمنفذ، وبأن هنالك مشكلة في تشابه الأسماء والتأخير في الردود لتسوية أوضاعهم، وسوء المعاملة للمواطنين الليبيين، مؤكدا ضرورة الإسراع في حل هذه المشاكل والعراقيل والتواصل المستمر والتنسيق بين الجانبين.

بدوره، أكد وزير الداخلية التونسي أن بلاده حريصة على دعم وتعزيز العلاقات مع ليبيا، مؤكداً بأن هذه المواضيع ستؤخذ بعين الاعتبار، مبدياً استعداد الجانب التونسي لوضع الحلول لهذه المشاكل بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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