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تدشين 3 عيادات في بلدية طبرق (صور)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار استراتيجية وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية، دشن وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ثلاث عيادات في بلدية طبرق هي “الجهاد، والمختار، والمنارة”.

وقالت إدارة اﻹعلام بـ”صحة المؤقتة” إن إدارة الخدمات الصحية بمدينة طبرق أقامت السبت، احتفالية بهذه المناسبة بحضور مديرها عبدالمنعم اسويكر، ورئيس المجلس التيسييري طبرق فرج بلخطابية، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي، ومسؤولين آخرين.

وأشارت إدارة الإعلام أن حفلاً تكريميآ جرى خلال مراسم التدشين، لوزير الصحة الدكتور سعد عقوب، لدعمه قطاع الصحة في بلدية طبرق والمناطق المجاورة لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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