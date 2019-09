أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بيان لها اليوم السبت عن استنكارها ورفضها فرار “ما يعرف بوزير الداخلية المفوض المدعو فتحي باشاغا”.

وحملت لجنة الدفاع في بيانها رئيس الرئاسي السراج وحكومته “غير الدستورية” مسؤولية إستجلاب المرتزقه بغطاء قانوني.

