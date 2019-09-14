وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يطالب بتفعيل نظام “البطاقة الإلكترونية الذكية” لمرضى السكري

بنغازي 14 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب السبت، تعليماته باستحداث نظام البطاقة الإلكترونية الذكية آليًا لمرضى السكري بالبلاد.

هذا وجاء ذلك – في تعميم – موجه لكافة مديري المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء التابعة لقطاع الصحة، بضرورة إقرار تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية، عن طريق المنظومات بدلًا من السجلات الورقية وربطها بمكاتب المعلومات والتوثيق.

وأكد معالي وزير الصحة – في التعميم – على ضرورة العمل بنظام البطاقة الذكية، باعتباره يهدف لضبط آلية صرف الدواء ونوعه للمريض، ويحقق قاعدة بيانات ثابتة ومتغيرة بحسب كل بلدية، بهدف الخروج بمؤشرات وإحصائيات دقيقة لمرضى السكري، وذلك لتجنب الوقوع في الكثير من الأخطاء الطبية، ومشكلات التلاعب في كميات ونوع الدواء، وضمان وصوله لمستحقيها، وتوصية بضرورة الإسراع في تفعيل هذا النظام، حفاظاً على حقوق المرضى والمال العام.

‎ودعا معالي وزير الصحة – في التعميم – إلى ضرورة العمل على إقرار نظام البطاقة الإلكترونية الذكية للمرضى والمترددين على مراكز علاج السكري بالبلاد، وفقًا لإستراتيجية وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة لعام 2019 م، باعتباره عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد، والذي سيسهم في ضبط عملية صرف الأدوية لهم، لضمان سلامتهم والخروج بقاعدة بيانات ثابتة عند الحاجة إليها، وتنفيذ خطط رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة وتحدي الخطة العلاجية. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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