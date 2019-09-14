الحركة الوطنية الشعبية تدين تواصل التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية

دعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية ،اليوم السبت ،كافة ابناء الشعب الليبي الى الاستمرار فى مساندة القوات المسلحة التي تقدم التضحيات الجمة من جنودها وضباطها بإستمرار من أجل الوطن.

و أكدت الحركة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية ،ان منهج الميلشيات هو منهج العصابات الاجرامية المبنية على الخيانة والغدر والعمليات الجبانة لانه يجهل نظامية القوات المسلحة وتراتبيتها وعقيدتها الصارمة التي تجعل من قوافل الشهداء قادة وضباط وجنود وقود جديد يلهب المشاعر ويحفز ابناء القوات المسلحة لمزيد من العمل والتفاني والتضحيات لتقريب يوم النصر الكاسح على الارهاب والفساد والعمالة.

هذا و تقدّمت الحركة بتعازيها الحارة للقوات المسلحة العربية الليبية قيادة وضباط وجنود والى اهالي ترهونة الابية عرين الجهاد وقلعة الصمود تؤكد ان هولاء الشهداء قد عبدوا بدمائهم خطوات متقدمة نحو تحرير عاصمة كل الليبيين وان عهد الميلشيات والعملاء قارب على الافول الى غير رجعة.

و أدانت الحركة استشهاد ثلة من قيادات ورجال القوات المسلحة العربية الليبية والقوة الشعبية المساندة لها بمدينة ترهونة المجاهدة وعلى رأسهم اللواء عبد الوهاب المقرى والنقيب محسن الكاني،” في عملية جبانة نفذتها الميلشيات الغادرة وحكومة الوفاق وحلفائها من الدول الداعمة للارهاب في ليبيا وعلى رأسها دولة تركيا التي تقوم بتنفيذ غارات مستمرة على مواقع القوات المسلحة العربية الليبية في تدخل سافر في الشؤون الداخلية الليبية وانتهاك صارخ للسيادة ومحاربة لجهود تحرير العاصمة من العصابات الاجرامية التي سيطرت على مقاليد الحكم والموارد والخدمات وحولت طرابلس الى بؤرة للفساد المالي والقمامة وطوابير من البشر لتلقى خدمات المصارف والوقود والغذاء”.

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