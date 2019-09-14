وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يفتتح 3 عيادات في بلدية طبرق

طبرق 14 سبتمبر 2019 (وال)- افتتح معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب السبت، عدد “3” عيادات ببلدية طبرق.

هذا وجاءت خطوة معالي الوزير بافتتاح عيادات : الجهاد، المختار، المنارة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019 م.

وقد افتتح معالي الوزير العيادات الثلاثة، خلال احتفالية نظمته إدارة الخدمات الصحية بطبرق، بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبد المنعم اسويكر، ورئيس المجلس التسييري طبرق فرج هاشم بلخطابية، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، والوكيل المساعد بديوان الوزارة، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالوزارة والمهتمين بشأن الصحة.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، لوقفته الكريمة والجادة المتمثلة في دعم القطاع والخدمات الصحية ببلدية طبرق، حيث قدم مدير إدارة الخدمات الصحية درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير لمعالي وزير الصحة، ودرع تذكاري لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، وتكريم عدد من الشخصيات لدعمها المتواصل للقطاع الصحي. (وال – طبرق) ع ط/ ر ت

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